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«Нью-Орлеану» повезло». Джимми Батлер — об удалении после потасовки

«Нью-Орлеану» повезло». Джимми Батлер — об удалении после потасовки
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал своё удаление после потасовки с игроком «Нью-Орлеан Пеликанс» Наджи Маршаллом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не думаю, что заслужил удаления. «Нью-Орлеану» повезло», — сказал Батлер в эфире Bally Sports.

Этот эпизод произошёл после того, как тяжёлый форвард «Майами» Кевин Лав нарушил правила на одном из лидеров оппонентов Зайоне Уильямсоне. Через несколько секунд после потасовки Батлера и Маршалла в такую же конфронтацию вступили центровой «Майами Хит» Томас Брайант и разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо. В итоге четыре участника потасовок были удалены.

Напомним, встреча завершилась победой «Майами» со счётом 106:95.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 23, Джонс - 19, Хоукинс - 14, Валанчюнас - 12, Нэнс - 10, Альварадо - 5, Мёрфи - 5, Робинсон-Эрл - 5, Макколлум - 2, Маршалл, Райан, Зеллер
Майами Хит: Адебайо - 24, Батлер - 23, Робинсон - 17, Хироу - 15, Жакез-мл. - 8, Мартин - 8, Хайсмит - 5, Йович - 3, Лав - 3, Райт, Уильямс, Суидер, Брайант
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