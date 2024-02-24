«Нью-Орлеану» повезло». Джимми Батлер — об удалении после потасовки

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал своё удаление после потасовки с игроком «Нью-Орлеан Пеликанс» Наджи Маршаллом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не думаю, что заслужил удаления. «Нью-Орлеану» повезло», — сказал Батлер в эфире Bally Sports.

Этот эпизод произошёл после того, как тяжёлый форвард «Майами» Кевин Лав нарушил правила на одном из лидеров оппонентов Зайоне Уильямсоне. Через несколько секунд после потасовки Батлера и Маршалла в такую же конфронтацию вступили центровой «Майами Хит» Томас Брайант и разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо. В итоге четыре участника потасовок были удалены.

Напомним, встреча завершилась победой «Майами» со счётом 106:95.