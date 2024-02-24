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Тренер сборной Сербии по баскетболу Пешич рассказал об интересе от клуба из Дубая

Тренер сборной Сербии по баскетболу Пешич рассказал об интересе от клуба из Дубая
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Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Светислав Пешич прокомментировал слухи о том, что он возглавит новую команду Евролиги из Дубая.

«Я слышал об этом, да, об этом говорят… Постоянно говорят, все здесь знают и заботятся о проблемах других людей. Ну, ничего не происходит. Впереди Олимпийские игры, я действительно не знаю, что произойдёт потом, я ничего не планирую. Если вы спрашиваете о команде из Дубая, я ничего не планирую.

Я действительно ничего не планирую, я не знаю, что собираюсь делать. У меня много предложений, но до сих пор решения принимал я в моей семье, но с этого момента решать будет моя семья. Я хочу сконцентрироваться и дать то, чего от меня ожидают при подготовке к Олимпийским играм. У нас хорошая атмосфера, все хотят играть. Наши шансы велики – не с точки зрения завоевания медалей, а собрать хорошую команду. Это краткосрочные планы, и я ничего не планирую после этого», – сказал Пешич на пресс-конференции после матча Сербии с Финляндией.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в Евролигу в скором времени добавится новый клуб из Дубая.

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