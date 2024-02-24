«Он уникален, нет никого лучше него». Данте Экзам – о Желько Обрадовиче

Игрок «Даллас Маверикс» Данте Экзам комплиментарно высказался о самом успешном тренере в истории Евролиги Желько Обрадовиче, под руководством которого играл в сербском «Партизане» до своего перехода в НБА.

«Я играл в Европе за «Барселону», мне очень нравилось там. Потом я решил рискнуть и перешёл в «Партизан». Там был потрясающий тренер. Нет никого лучше него. Честно говоря, он уникален. Было очень важно, что я играл на позиции плеймейкера и постоянно рос в игровом плане. Наш тренер выстроил невероятную атакующую игру.

Мне нравилось каждое его решение. Я знал, что он один из самых именитых тренеров, у него была большая известность, чем у игроков. Мы гуляли по аэропорту, и люди хотели сфотографироваться с ним, а не с нами», — приводит слова 28-летнего защитника BasketNews.