Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

10-кратный участник МВЗ НБА Кармело Энтони посетил матч «Нью-Йорк» — «Бостон»

10-кратный участник МВЗ НБА Кармело Энтони посетил матч «Нью-Йорк» — «Бостон»
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 97:84 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

10-кратный участник Матча всех звёзд и лучший бомбардир по итогам регулярного сезона-2012/2013 Кармело Энтони посетил встречу. Отметим, что Энтони провёл в составе «Нью-Йорка» семь сезонов, где принял участие в 412 матчах.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA.

Напомним, на момент написания новости «Нью-Йорк» занимает четвёртое место на Востоке, имея в своём распоряжении 34 победы при 22 поражениях. Занимающий третий место «Милуоки Бакс» одержал 36 побед при 21 поражении.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Харт - 16, Дивинченцо - 12, Макбрайд - 11, Ачиува - 8, Богданович - 8, Бёркс - 7, Хартенштайн - 6, Топпин, Джеффрис, Симс
Бостон Селтикс: Браун - 30, Порзингис - 22, Тейтум - 19, Уайт - 13, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 6, Притчард - 2, Корнет - 2, Бриссетт, Тиллман, Спрингер, Михайлюк
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android