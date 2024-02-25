10-кратный участник МВЗ НБА Кармело Энтони посетил матч «Нью-Йорк» — «Бостон»

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 97:84 в пользу гостей.

10-кратный участник Матча всех звёзд и лучший бомбардир по итогам регулярного сезона-2012/2013 Кармело Энтони посетил встречу. Отметим, что Энтони провёл в составе «Нью-Йорка» семь сезонов, где принял участие в 412 матчах.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA.

Напомним, на момент написания новости «Нью-Йорк» занимает четвёртое место на Востоке, имея в своём распоряжении 34 победы при 22 поражениях. Занимающий третий место «Милуоки Бакс» одержал 36 побед при 21 поражении.