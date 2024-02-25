«Ты лицо НБА и должен продвигать лигу». Дрэймонд Грин раскритиковал Энтони Эдвардса

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал Энтони Эдвардса за то, что защитник «Миннесоты Тимбервулвз» легкомысленно отнёсся к Матчу звёзд НБА.

«Энтони Эдвардс впервые был выбран на Матч всех звёзд. Он участвовал в прошлогоднем Матче, но в качестве замены. И вот он говорит: я не хочу здесь быть, я не хочу играть. Для баскетболиста награда MVP Матча звёзд является важным достижением.

Я не понимаю, почему молодой Энтони Эдвардс не хочет, чтобы его имя было высечено на камне. Защищаться спиной к сопернику, бросать трёхочковые левой рукой — это странно и несерьёзно. И немного обидно, учитывая, кто он есть и кем должен стать для лиги.

Ты лицо НБА и должен продвигать лигу. Возможно, Энтони Эдвардс не хочет быть лицом НБА. Я это понимаю. Кто-то должен объяснить ему это», — приводит слова Дрэймонда Грина аккаунт NBA Central на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Энтони Эдвардс заявил, что вряд ли кто-то захочет соревноваться, приезжая на МВЗ.