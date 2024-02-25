Глава Единой лиги объяснил, почему российскому баскетболу нужны легионеры

Президент Единой лиги Сергей Кущенко объяснил, почему налог на иностранных спортсменов, в настоящий момент обсуждаемый в российском футболе, неактуален для отечественного профессионального баскетбола.

«Футбол и баскетбол – это разные виды спорта. Пока такое не рассматриваем. Образно говоря, виды спорта по-разному развиты относительно мирового уровня. Русский хоккей, например, топ. Баскетбол – школа есть, да, но не мирового уровня. Поэтому нам точно нужно иметь мировых европейских звёзд, чтобы они у нас выступали», — сказал Кущенко в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее в интервью Кущенко прокомментировал дисквалификацию бывшего капитана московского ЦСКА Никиты Курбанова, в допинг-пробе которого был найден кокаин.