Дрэймонд Грин рассказал, как можно повысить привлекательность Матча всех звёзд НБА

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что НБА должна относиться к Матчу всех звёзд как к обычной игре, чтобы в итоге повысить его зрелищность. В 2024 году спортивно-развлекательное мероприятие стало самым результативным в истории — 397 очков. Команда Востока победила Запад со счётом 211:186.

«Если мы хотим, чтобы это была настоящая игра, давайте сделаем это настоящим игровым днём. Ведь всё, что баскетболисты делают в этот день, направлено на подготовку к игре. На Матче всех звёзд совершается миллион разных вещей перед игрой.

И затем спортсмены высочайшего уровня прилагают максимум усилий. Так что если вы хотите, чтобы игра была игрой, вам нужно убедиться, что ребята могут подготовиться к ней должным образом», — сказал Грин в своём подкасте.

Дрэймонд также высказал мнение, что НБА должна оплатить поездку физиотерапевтов на Матч всех звёзд.