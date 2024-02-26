Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин рассказал, как можно повысить привлекательность Матча всех звёзд НБА

Дрэймонд Грин рассказал, как можно повысить привлекательность Матча всех звёзд НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что НБА должна относиться к Матчу всех звёзд как к обычной игре, чтобы в итоге повысить его зрелищность. В 2024 году спортивно-развлекательное мероприятие стало самым результативным в истории — 397 очков. Команда Востока победила Запад со счётом 211:186.

«Если мы хотим, чтобы это была настоящая игра, давайте сделаем это настоящим игровым днём. Ведь всё, что баскетболисты делают в этот день, направлено на подготовку к игре. На Матче всех звёзд совершается миллион разных вещей перед игрой.

И затем спортсмены высочайшего уровня прилагают максимум усилий. Так что если вы хотите, чтобы игра была игрой, вам нужно убедиться, что ребята могут подготовиться к ней должным образом», — сказал Грин в своём подкасте.

Дрэймонд также высказал мнение, что НБА должна оплатить поездку физиотерапевтов на Матч всех звёзд.

Сейчас смотрят:
«С ним всегда весело». Как Йокич и Дончич развлекали нас на унылом Матче звёзд НБА
Видео
«С ним всегда весело». Как Йокич и Дончич развлекали нас на унылом Матче звёзд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android