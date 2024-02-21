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Дружба Николы Йокича из «Денвера» и Луки Дончича из «Далласа»: смешные моменты с Матча звёзд НБА — 2024, видео

«С ним всегда весело». Как Йокич и Дончич развлекали нас на унылом Матче звёзд НБА
Арина Ершова
Как Йокич и Дончич развлекали нас на Матче звёзд
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Балканский дуэт подарил болельщикам целую кучу весёлых моментов.

Прошедший на выходных Матч всех звёзд НБА в Индианаполисе получился далеко не самым насыщенным. Не сказать что болельщики ожидали от мероприятия чего-то другого, но победа набравшего более 200 очков Востока для многих стала пиком разочарования. И как же хорошо, что в команде Запада Николе Йокичу из «Денвера» было суждено объединиться с Лукой Дончичем из «Далласа».

Итоги звёздного уикенда:
Лиллард стал MVP, а Восток набрал рекордные 211 очков! Как прошёл Матч всех звёзд НБА
Лиллард стал MVP, а Восток набрал рекордные 211 очков! Как прошёл Матч всех звёзд НБА

Эти два парня с Балкан буквально спасли унылый звёздный уикенд. Их дружба выходит далеко за пределы баскетбольной площадки. И если Йокич пребывает в хорошем настроении, знайте — он либо на скачках, либо в компании Луки. В этой статье мы собрали самые смешные моменты с Матча звёзд с участием этой парочки. Положительные эмоции обеспечены!

Обнимашки в раздевалке

Перед субботней тренировкой Лука, войдя в раздевалку, поприветствовал напарников по команде Запада: пожал руку Стефу Карри, похлопал по спине Пола Джорджа… А когда Дончич подошёл к Йокичу, тот крепко обнял его с широкой улыбкой на лице. Как мило!

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пресс-конференция

На интервью перед Матчем звёзд Йокич, только-только завершивший собственную пресс-конференцию, подкрался к Дончичу со спины и вылил немного воды ему на шею. Лука, видимо, сразу догадался, чьих это рук дело, и отреагировал нецензурной фразой на словенском, понятной всем без исключения носителям славянских языков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дуэль на тренировке

Вот как прошла «пристрелка» на субботней тренировке. Победителем из этого напряжённого противостояния под кольцом в итоге вышел Йокич.

Видео можно посмотреть на канале LockedOnMavericks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Данк через Стефена Карри

Ну а на разминке непосредственно перед матчем Йокич и Дончич сговорились, чтобы Никола мог поставить данк через Стефа. Пока Лука отвлекал его, центровой «Денвера» подбежал к Карри сзади и, опëршись на его плечо, вколотил мяч сверху. Стефен поначалу даже не понял, что произошло, но в итоге все трое посмеялись от души.

Видео можно посмотреть на канале marca_en в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ведения не нужны

А вот как во время матча Йокич и Дончич довели мяч до кольца, ни разу не ударив его о паркет. Яннис Адетокунбо, завидев это, вскочил со скамейки, похлопал игрокам и выкрикнул: «Европейский баскетбол, мне нравится!»

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Промах Дончича

В этом материале нельзя было не упомянуть катастрофический бросок Дончича со своей половины, который Йокич раскритиковал в послематчевом интервью.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Я не мог в это поверить. Я был зол на него. Я был по-настоящему зол на него. Он сумасшедший. Лука был просто ужасен. Он был очень плох в этой игре. Он хуже меня. 100%», — пошутил Йокич.

В том же интервью серб выдал цитату, которая быстро стала вирусной. После всех забавных моментов, которые Дончич с Йокичем выдали на звёздном уикенде, вопрос о том, сыграют ли они когда-нибудь в одной команде, поднялся как-то сам собой. Да и как он мог не подняться, когда на вышеупомянутой субботней пресс-конференции Николу заметили в компании генерального менеджера «Далласа» Нико Харрисона.

Никола Йокич
Никола Йокич
центровой «Денвер Наггетс»

«Я не знаю, возможно ли это. Я не хочу уезжать из Денвера. Мне здесь нравится, и это отличная организация. Если Луке надоест в Далласе, то он может приехать сюда».

Забавно, что перед Матчем звёзд в 2022-м Йокича уже спрашивали о том, каково это — быть в одной команде с Лукой. И вот каким был его предельно честный и слегка саркастичный ответ: «Вне площадки, я думаю, мы проводим очень хорошую работу. Но посмотрим, что будет на площадке. Я не знаю, как мы будем играть, потому что он неатлетичный, я неатлетичный, так что не знаю, как мы будем взаимодействовать».

С тех пор прошло уже два года, и риторика нисколько не изменилась — и вряд ли когда-нибудь изменится, если учесть, что между двумя баскетболистами сложились такие тёплые дружеские отношения. При этом оценить вероятность того, что два европейца объединятся на площадке, всё же довольно сложно. И один, и другой являются ключевыми фигурами для своих франшиз, а ещё зарабатывают $ 87 млн в год на двоих. Но если в «Наггетс» обстановка довольно стабильная, то в «Маверикс» — пока не очень.

После отвратительной концовки прошлого сезона пошли первые слухи, что Дончич может покинуть «Даллас», если команда не начнёт показывать ожидаемый результат. Однако «Мавс» усилились в прошедший дедлайн, да так, что в трёх последовавших после него матчах изменения были заметны невооружённым глазом. Благодаря новым подписаниям состав команды стал намного более глубоким и укомплектованным, и теперь-то «Даллас» точно должен быть готов к успешному заходу в плей-офф. Там его соперником, кстати, всё ещё может оказаться «Денвер» Йокича.

Работа фронт-офиса «Маверикс»:
«Даллас» — самая «горячая» команда Запада перед Матчем звёзд. Всё благодаря обменам
«Даллас» — самая «горячая» команда Запада перед Матчем звёзд. Всё благодаря обменам

Обе встречи, состоявшиеся между этими коллективами в регулярном сезоне, завершились победой «Наггетс». Более того, именно Никола и компания нанесли «Маверикс» их первое поражение в сезоне. В том матче Дончич, как и Йокич, остановился в шаге от трипл-дабла. У него было 34 очка, 10 подборов и восемь передач, а по окончании игры Лука отдал должное старшему товарищу:

«Думаю, все знали [Николу] ещё до того, как он стал MVP и чемпионом НБА. Он не особо публичный, но все игроки, все тренеры знают, какой он особенный. Сейчас он, возможно, является лучшим баскетболистом в мире. Играть против него здорово. С ним всегда весело. Конечно, он потрясающий баскетболист, но он ещё и отличный парень. Это то, что я люблю в нём больше всего. Он всегда шутит. Он простой и очень удивительный человек».

Дружба Йокича с Дончичем однозначно могла бы послужить залогом хорошей атмосферы в раздевалке, окажись они в одном клубе. Взаимопонимание и хорошие отношения между лидерами зачастую играют огромную роль в общекомандном успехе, и руководители в НБА прекрасно знают об этом. И не исключено, что в будущем мы всё-таки увидим в лиге вот такую балканскую суперкоманду. Однако пока всем поклонникам этого яркого дуэта остаётся довольствоваться Матчем звёзд. Раз в год — и то хорошо.

НБА - Матч Звёзд . Матч звёзд НБА
19 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сборная Востока
Окончен
211 : 186
Сборная Запада
Сборная Востока: Лиллард - 39, Браун - 36, Халибёртон - 32, Адетокунбо - 23, Тейтум - 20, Барнс - 16, Брансон - 12, Макси - 10, Митчелл - 9, Банкеро - 6, Янг - 5, Адебайо - 3
Сборная Запада: Таунс - 50, Гилджес-Александер - 31, Дюрант - 18, Карри - 16, Букер - 15, Джордж - 13, Йокич - 13, Джеймс - 8, Дончич - 7, Дэвис - 6, Леонард - 5, Эдвардс - 4
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