Морис Ндур: в «Локо» меня приняли с распростёртыми объятиями

Новичок «Локомотива-Кубань» Морис Ндур высказался об адаптации в краснодарском клубе.

«Мне тут отлично. Прекрасный подбор игроков, которые приняли меня с распростёртыми объятиями, все максимально стараются ускорить мой процесс понимания игровой системы в команде. Тренерский штаб замечательно ко мне относится, медицинский тоже – в общем, всё здорово. День за днём я обретаю нужную форму и разучиваю комбинации, чтобы поскорее уже заниматься в общей группе», – приводит слова Ндура официальный сайт клуба.

Напомним, «Локомотив-Кубань» объявил о переходе сенегальского баскетболиста Мориса Ндура в этом месяце. Отметим, что сенегалец уже выступал в Единой лиге. С 2017 по 2019 год Морис играл за казанский УНИКС. Имеет опыт выступления в НБА («Нью-Йорк Никс» в сезоне-2016/2017). В настоящий момент баскетболисту 31 год.