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Ндур: матч с УНИКСом станет особенным для меня

Ндур: матч с УНИКСом станет особенным для меня
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Новичок «Локомотива-Кубань» Морис Ндур высказался о предстоящем матче с УНИКСом. Игра пройдёт 2 марта в Казани.

«Да, для меня это и вправду будет особенная игра. Я провёл в Казани хорошее время, и полагаю, что кое-какие эмоции у меня будут, когда я снова там окажусь. Но по итогам матча именно «Локо» должен уйти в раздевалку с победой – именно на это я настраиваюсь, на этом фокусируюсь. И, конечно, очень жду игры против УНИКСа», – приводит слова Ндура официальный сайт клуба.

Напомним, «Локомотив-Кубань» объявил о переходе сенегальского баскетболиста Мориса Ндура в этом месяце. Отметим, что сенегалец уже выступал в Единой лиге. С 2017 по 2019 год Морис играл за казанский УНИКС. Имеет опыт выступления в НБА («Нью-Йорк Никс» в сезоне-2016/2017). В настоящий момент баскетболисту 31 год.

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