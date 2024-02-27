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Стало известно, где пройдёт Матч звёзд НБА — 2027

Стало известно, где пройдёт Матч звёзд НБА — 2027
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В Финиксе на арене «Футпринт Центр» состоится уикенд всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2027 году. Об этом сообщает NBA Buzz.

Ожидается, что в 2025 году Матч всех звёзд примет Сан-Франциско, а в 2026 году – Лос-Анджелес.

Звёздный уикенд — одно из главных развлекательных событий сезона в НБА. Он ежегодно проходит в феврале, в середине регулярного чемпионата, и состоит из нескольких шоу-матчей, а также различных конкурсов и других мероприятий. В 2024 году спортивно-развлекательное мероприятие в Индианаполисе стало самым результативным в истории — 397 очков. Команда Востока победила Запад со счётом 211:186.

Ранее тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что НБА должна относиться к Матчу всех звёзд как к обычной игре, чтобы в итоге повысить его зрелищность.

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