Гилберт Аренас: Джинобили был лучше меня? Убирайся отсюда к чёртовой матери!

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас резко высказался после сравнения с четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили.

«Джинобили был лучше меня? Убирайся отсюда к чёртовой матери! Я не знаю, с чего вдруг люди втюхивают этого засранца Джинобили. Его знают только потому, что у него есть перстни. Но он не набирал по 50–60 очков за вечер. Даже не пытайтесь сравнивать меня с каким-то Джинобили», — сказал Аренас в своём подкасте.

Аренас за время карьеры трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В 2023 году был признан самым прогрессирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионство в лиге Гилберт ни разу не завоевал.

Сын Гилберта Аренаса исполняет броски сверху: