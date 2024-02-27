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Двукратный чемпион НБА стал руководителем реабилитационного центра

Двукратный чемпион НБА стал руководителем реабилитационного центра
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Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (2009–2010) Ламар Одом стал руководителем реабилитационного центра, располагающегося в штате Нью-Мексико (США). Об этом сообщает TMZ.

Бывший менеджер баскетболиста рассказал, что предыдущий владелец оставил собственность местному пастору Энтони Торресу в надежде открыть лечебный центр. Но когда пастор столкнулся с проблемой финансирования, он обратился к Ламару, который уже участвовал в открытии реабилитационных центров.

Пастор подарил собственность Одому с намерением, что тот использует её в качестве прибежища для людей, борющихся с зависимостью от фентанила. Сообщается, что бывший баскетболист успешно справляется с управлением центром. Ранее Одом страдал зависимостью от тяжёлых наркотиков.

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