«Это было фиаско». 10 лет назад команда Евролиги подписала чемпиона НБА Ламара

Ламар Одом был одним из самых популярных игроков НБА эпохи конца нулевых. Он ушёл под четвёртым номером на драфте-1999, а спустя пять лет оказался в «Лейкерс», где, выступая вместе с легендарным Коби Брайантом, стал чемпионом и наконец добился признания.

С точки зрения баскетбола Одом умел всё: набирать очки, пасовать, подбирать, помогать в защите, в том числе один на один, делать заслоны, двигаться без мяча, с мячом… Он был своеобразной растягивающей «четвёркой»: отрабатывал в обороне, но мог сделать качественный пас и время от времени бросить из-за дуги, создавая таким образом пространство на периметре. Существует мнение, что с таким набором навыков Ламар куда лучше вписался бы в современную НБА.

Ламар Одом на матче «Лейкерс», 2016 год Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Однако в «Лейкерс», где Одом завоевал два чемпионских трофея, он был частью ротации «больших» вместе с Пау Газолем и Эндрю Байнумом. Номер 7 никогда не считался звездой ­— и, кстати, ни разу не был на Матче звёзд — но прославился как один из лучших шестых игроков в истории.

В то же время одной из главных проблем Одома была рабочая этика. Его было принято считать довольно ленивым, ну а тянущиеся с юных лет проблемы с алкоголем и наркотиками только усугубили положение. Так считает и сам баскетболист: в 2017-м он признавался, что запрещённые вещества убили в нём всякое желание тренироваться и поддерживать себя в форме. Это было одним из факторов, которые привели к завершению его карьеры.

Возможно, кто-то не помнит, но последним профессиональным клубом, в составе которого Одом появился на паркете, была испанская «Баскония». 18 февраля 2014 года он подписал с командой контракт на два месяца, который мог быть продлён до конца сезона. Однако в Европе у форварда не сложилось.

За полгода до того, как отправиться в Испанию, Одом угодил в неприятности с законом. Летом 2013-го он был арестован за вождение в нетрезвом виде, после чего отказался сдавать какие-либо анализы. Это только подтвердило пошедшие за неделю до этого слухи о том, что Ламар злоупотребляет наркотиками. В итоге он был приговорён к трём годам испытательного срока и трёхмесячной программе реабилитации. Через несколько дней после вынесения судебного решения супруга игрока, Клои Кардашьян, подала на развод.

Переезд в Европу был для Одома последней надеждой на возрождение карьеры. В недавнем интервью он сказал: «Я чувствовал, что у меня ещё что-то осталось в баке, что у меня ещё есть бензин. Я бы с удовольствием завершил карьеру в Испании».

Но в итоге Ламар провёл всего два матча в составе испанской команды: против «Уникахи» в Евролиге и против «Валенсии» в чемпионате страны. В Лиге АБК он набрал два очка, реализовав один из семи бросков с игры, а в еврокубковом первенстве не попал единственный трёхочковый за шесть минут на площадке.

Ламар Одом (слева) в составе «Басконии», 2014 год Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

При этом, по словам Андреса Носиони — другого экс-игрока НБА, на тот момент выступавшего в «Басконии» — с приездом Одома в команде появились определённые проблемы. «Ситуация вышла из-под контроля. Он начал отвлекать молодых парней в раздевалке», — сказал Носиони.

Например, в марте 2014-го Одом отправился в ночной клуб в Бильбао в компании молодого одноклубника Девона Ван Острума. Когда в «Басконии» узнали о произошедшем, нидерландцу, которому на тот момент был всего 21 год, пришлось выплатить штраф за нарушение внутреннего режима. А вот к Ламару никаких санкций почему-то не было применено. В Испании он, кстати, сдружился со звездой «Зенита» Томасом Эртелем, который выступал за «Басконию» с 2012 по 2014 год.

Покинуть команду из Витории Одом был вынужден из-за травмы спины, которая начала беспокоить его спустя месяц после прибытия. «Однажды он провёл впечатляющую тренировку, а на следующий день у него заболела спина. После этого он так и не вернулся», — вспоминал Носиони. Ламар отправился назад в США, где личные врачи признали его неспособным доиграть контракт с «Басконией». Игрок потерял не так уж много: соглашение между ним и клубом было рассчитано на скромные по меркам НБА € 200 тыс.

Хосе Антонио Керехета президент «Басконии» «Со спортивной точки зрения это было фиаско, но это была отличная маркетинговая операция. Мы были на первых страницах СМИ, и у болельщиков были высокие ожидания»

В том сезоне «Баскония» вышла в топ-16 Евролиги, но в итоге не сумела пробиться в плей-офф. Зато в чемпионате Испании баски добились большего успеха: по окончании розыгрыша их ждали бронзовые медали. Одом по возвращении в США подписал контракт с «Нью-Йорк Никс» до конца сезона-2013/2014, но в итоге так и не появился на площадке. 11 июля 2014-го он был отчислен. В тот день его многолетняя карьера в НБА завершилась окончательно.

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