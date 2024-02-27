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Названы команды Евролиги с наибольшим количеством игроков, задействованных в сборных

Названы команды Евролиги с наибольшим количеством игроков, задействованных в сборных
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Интернет-портал Basket News опубликовал рейтинг команд Евролиги по количеству игроков, которые были задействованы в сборных во время февральского перерыва на матчи национальных команд. Баскетболисты были заиграны на отборочных этапах Евробаскета, Афробаскета, чемпионата Америки и чемпионата мира.

Лучшие команды Евролиги по количеству игроков, задействованных в сборных:

1-2. «Панатинаикос» (Греция) — 8 баскетболистов.

1-2. «Реал» Мадрид (Испания) — 8 баскетболистов.

3-8. «Фенербахче» (Турция) — 7 баскетболистов.

3-8. «Партизан» (Сербия) — 7 баскетболистов.

3-8. «Виртус» (Италия) — 7 баскетболистов.

3-8. «Олимпия» Милан (Италия) — 7 баскетболистов.

3-8. «Бавария» (Германия) — 7 баскетболистов.

3-8. «Альба» (Германия) — 7 баскетболистов.

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