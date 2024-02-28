Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри повторил свой антирекорд 12-летней давности

Стефен Карри повторил свой антирекорд 12-летней давности
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не набрал ни одного очка в первой половине выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (123:112). Как информирует ESPN US, это случилось с Карри впервые в регулярных чемпионатах начиная с 23 ноября 2012 года, когда в матче с «Денвер Наггетс» он также не набрал очков в первых двух четвертях.

В нынешнем сезоне Карри в среднем за матч набирает 27,5 очка, совершает 4,2 подбора и отдаёт 5,1 передачи. К этому моменту Стефен принял участие в 54 матчах.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, комментируя состояние разыгрывающего, заявил, что Карри в последних матчах выглядит уставшим.

Миллер встретил Ионеску и Карри перед их дуэлью на Матче звёзд:

Материалы по теме
Карри высказался о роли Томпсона, начавшего выпадать из стартовой пятёрки «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android