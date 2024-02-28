Стефен Карри повторил свой антирекорд 12-летней давности

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не набрал ни одного очка в первой половине выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (123:112). Как информирует ESPN US, это случилось с Карри впервые в регулярных чемпионатах начиная с 23 ноября 2012 года, когда в матче с «Денвер Наггетс» он также не набрал очков в первых двух четвертях.

В нынешнем сезоне Карри в среднем за матч набирает 27,5 очка, совершает 4,2 подбора и отдаёт 5,1 передачи. К этому моменту Стефен принял участие в 54 матчах.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, комментируя состояние разыгрывающего, заявил, что Карри в последних матчах выглядит уставшим.

Миллер встретил Ионеску и Карри перед их дуэлью на Матче звёзд: