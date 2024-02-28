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Шей Гилджес-Александер приехал на матч НБА на Tesla Cybertruck

Шей Гилджес-Александер приехал на матч НБА на Tesla Cybertruck
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Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прибыл на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» на электромобиле Tesla Cybertruck. Отметим, что производство Tesla Cybertruck началось лишь летом прошлого года.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck:

Напомним, встреча между «Оклахомой» и «Хьюстоном» закончилась со счётом 112:95. Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд. В активе канадского защитника 31 очко, восемь подборов и три результативные передачи. В составе «Хьюстона» чаще всего кольцо соперников поражал центровой Алперен Шенгюн (23 очка, 11 подборов, шесть передач).

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