Тренер «Пари НН»: легионеры «Уралмаша» вырвали победу для екатеринбургской команды

Ассистент главного тренера команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение от екатеринбургского «Уралмаша» (78:83) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра была равной до последних секунд, но команда «Уралмаш» обладает качественными легионерами, которые смогли вырвать победу у нас в концовке. Сегодня не удалось одержать победу, но я вижу в команде отношение к игре, которое меня вдохновляет. Мы боролись, проявили важные качества, и я уверен, что к следующему матчу сделаем шаг вперёд и победы придут», — приводит слова Козина пресс-служба «Пари НН».

Напомним, благодаря этой победе «Уралмаш» единолично возглавил группу Б. «Пари НН» находится на предпоследней строчке.