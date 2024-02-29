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Тренер «Пари НН»: легионеры «Уралмаша» вырвали победу для екатеринбургской команды

Тренер «Пари НН»: легионеры «Уралмаша» вырвали победу для екатеринбургской команды
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Ассистент главного тренера команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение от екатеринбургского «Уралмаша» (78:83) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра была равной до последних секунд, но команда «Уралмаш» обладает качественными легионерами, которые смогли вырвать победу у нас в концовке. Сегодня не удалось одержать победу, но я вижу в команде отношение к игре, которое меня вдохновляет. Мы боролись, проявили важные качества, и я уверен, что к следующему матчу сделаем шаг вперёд и победы придут», — приводит слова Козина пресс-служба «Пари НН».

Напомним, благодаря этой победе «Уралмаш» единолично возглавил группу Б. «Пари НН» находится на предпоследней строчке.

Единая лига ВТБ . Группа Б
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
83 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Уиттакер - 20, Эллис - 18, Нэвелс - 16, Нэльсон - 9, Глазунов - 7, Даглас - 7, Писклов - 6, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев, Прощенко
Пари Нижний Новгород: Воронцевич - 24, Стребков - 18, Ганькевич - 11, Беленицкий - 7, Близнюк - 6, Бабурин - 6, Гафуров - 4, Ивлев - 2, Чадов, Понкрашов, Новакович, Зоткин
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