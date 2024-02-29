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Тренер «Лейкерс» Хэм: у Леброна был плащ супергероя под скамейкой запасных

Тренер «Лейкерс» Хэм: у Леброна был плащ супергероя под скамейкой запасных
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал невероятное выступление лёгкого форварда, лидера команды Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я думаю, у него был плащ супергероя под скамейкой запасных. Он решил, что пришло время его вытащить», — приводит слова Хэма журналист Майкл Корво в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 28 на 29 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 116:112. Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 34 очка. В заключительной четверти он набрал больше очков, чем вся команда соперников.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харден - 23, Мэнн - 16, Пауэлл - 14, Тайс - 9, Уэстбрук - 8, Коффи - 8, Пламли - 8, Бостон, Хиланд, Миллер, Такер, Браун, Мун, Диабате
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дэвис - 20, Расселл - 18, Хатимура - 17, Ривз - 13, Динвидди - 7, Реддиш - 5, Принс - 2, Мэйс, Кристи, Хэйс, Уиндлер
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