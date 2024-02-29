Тренер «Лейкерс» Хэм: у Леброна был плащ супергероя под скамейкой запасных

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал невероятное выступление лёгкого форварда, лидера команды Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я думаю, у него был плащ супергероя под скамейкой запасных. Он решил, что пришло время его вытащить», — приводит слова Хэма журналист Майкл Корво в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 28 на 29 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 116:112. Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 34 очка. В заключительной четверти он набрал больше очков, чем вся команда соперников.