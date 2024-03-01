«Реал» уступил «Панатинаикосу» и другие результаты игрового дня Евролиги

29 февраля прошли матчи 27-го тура баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

Отметим, что единоличный лидер турнира, мадридский «Реал», оступился в матче с греческим «Панатинаикосом». Испанский коллектив потерпел поражение со счётом 86:97 на домашнем паркете. В остальных встречах те команды, которые занимают более высокие места по сравнению с противниками, одерживали победы.

29 февраля, результаты игрового дня:

«Альба» (Германия) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 71:106;

«Виртус» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 87:74;

«Партизан» (Сербия) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 100:90;

«Реал» Мадрид (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 86:97.