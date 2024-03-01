«Реал» уступил «Панатинаикосу» и другие результаты игрового дня Евролиги
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29 февраля прошли матчи 27-го тура баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.
Отметим, что единоличный лидер турнира, мадридский «Реал», оступился в матче с греческим «Панатинаикосом». Испанский коллектив потерпел поражение со счётом 86:97 на домашнем паркете. В остальных встречах те команды, которые занимают более высокие места по сравнению с противниками, одерживали победы.
29 февраля, результаты игрового дня:
- «Альба» (Германия) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 71:106;
- «Виртус» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 87:74;
- «Партизан» (Сербия) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 100:90;
- «Реал» Мадрид (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 86:97.
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Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
29 февраля 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
71 : 106
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Альба: Браун, Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Олинде, Тиман, Бин
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Thomasson, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
29 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
87 : 74
Валенсия
Валенсия, Испания
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Валенсия: Харпер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Андерсон, Джонс, Инглис, Йович, Робертсон, Дэвис, Оджелей, Пэнгос
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
29 февраля 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
100 : 90
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Смит, Ледей, Аврамович, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Кабокло
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
29 февраля 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
86 : 97
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Панатинаикос: Калаицакис, Мораитис, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Манцукас
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