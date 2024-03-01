Леброн в шаге от того, чтобы стать первым игроком НБА, набравшим 40 000 очков

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вплотную подобрался к отметке в 40 000 набранных очков за карьеру. В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» лидер «озёрников» набрал 31 очко. После этого в его активе стало 39 991 очка за карьеру – больше, чем у кого бы то ни было за всю историю лиги.

40 000 очков Джеймс может набрать в следующем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Денвер Наггетс». Эта игра состоится 3 марта в Лос-Анджелесе и начнётся в 4:30 мск.

Напомним, «Лейкерс» победили «Уизардс» в овертайме со счётом 134:131. Больше Леброна набрал только центровой «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис (40 очков, 15 подборов и четыре результативные передачи).