ЦСКА подписал контракт с лучшим снайпером чемпионата Италии

Московский ЦСКА подписал контракт с 31-летним защитником Оливье Хэнланом. Об этом информирует пресс-служба армейцев. Соглашение с канадским баскетболистом действует до окончания нынешнего сезона.

В стан красно-синих Хэнлан перешёл из клуба «Варезе», за который он выступал с прошедшего лета. В настоящий момент Оливье является лучшим в итальянской лиге по результативности – 18,7 очка. В 11 встречах Кубка ФИБА-Европы в среднем за игру он набирал 16,4 очка, совершал 4,7 подбора, отдавал 6,6 передачи, демонстрируя 55,0% точности с двухочковой дистанции, 46,3% с трёхочковой и 87,5% в реализации штрафных бросков.

Напомним, сегодня, 1 марта, ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч начнётся в 19:30 мск.