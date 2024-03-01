Мозгов: конечно, Леброн имеет влияние и на тренера, и на генменеджера «Лейкерс»

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и бронзовый призёр Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов поделился мнением о влиянии лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на принятие решений команды.

«Все давно говорят, что Леброн там влияет и на генерального менеджера, и на руководство. Ну и, наверное, отчасти это правда. Понятно, что он не принимает решения, не управляет командой, но он игрок такого калибра… Уже наконец-то его признали. Я не знаю, сколько лет прошло, пока не хотели признавать, что он один из самых-самых.

Конечно, Леброн имеет влияние и на тренера, и на генерального. И, конечно, они, наверное, с ним советуются. Потому что, помимо того, что он просто крутой баскетболист, он ещё реально умный игрок. Наверное, он понимает, что команде где-то больше надо. Он понимает, что ему больше надо, чтобы лучше играть. Каких игроков ему надо подобрать по стилю игры», — сказал Мозгов на канале «Okko Спорт | Футбол, фигурное катание, баскетбол» в YouTube.