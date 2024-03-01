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Чемпион НБА, Тимофей Мозгов: интервью с российским центровым, Майкл Джордан и Леброн Джеймс, завершение карьеры, будущее

«Я не Леброн или Джордан, чтобы объявлять о завершении карьеры». Мозгов дал интервью Okko
Марат Арасланов Александр Зотеев
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Цитаты из интервью с Тимофеем Мозговым
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Выбрали самые яркие цитаты.

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов дал большое интервью сервису Okko. В нём суперзвезда российского баскетбола ответил на множество интересующих вопросов: про завершение карьеры, НБА и Леброна. Выбрали для вас несколько цитат.

— Нигде не было информации, поэтому приходится спрашивать напрямую. Ваша карьера закончена официально?
— Официально я, конечно, не заявлял, даже здесь не признаюсь. Но я не признаюсь никогда. Это просто глупо, на самом деле. Я понимаю, если ты там Майкл Джордан, или Леброн, или Коби. Ну, я, к своему великому сожалению, не дорос до их высот. Закончил и закончил. Не думаю, что это так уж интересно, чтобы я прямо объявлял.

— Прощальные матчи мы видели в КХЛ, в футболе устраивают. А в баскетболе как будто бы не приняты прощальные матчи. Может быть, нужно традицию начать?
— Идея хорошая. Есть пара человек, можно предложить сделать прощальный Матч всех звёзд? Посмотрим. Можно даже несколько человек под это подписать. Сергей Моня как минимум тоже закончил.

Виктор Хряпа тоже ничего не говорил, кстати.
Виктор Хряпа? Он вернётся ещё (улыбается). Он вообще не самый разговорчивый.

— В разных источниках есть информация, что ты выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года. Но тогда не был задрафтован. Это правда?
— Не знаю, откуда это пошло. Я вообще никогда на драфте не был. Не заявлялся и не мечтал в своё время даже об этом. У меня, видите, другая судьба, такой сложный путь — в НБА попасть. Обычно всё намного проще. Есть схема, драфт. Но нет. И у меня потяжелее всё получилось. Но вообще классно. Классные были времена, интересные.

— Отматывая назад, понимаем, что вашим первым тренером в НБА был Майк Д’Антони. Человек, который как будто бы и не знает, что правила разрешают атаку 24 секунды проводить. Его философия — быстрый баскетбол все 48 минут. Как проходила перестройка внутренняя?
— Да, для него 24 секунды бесконечностью были. Помню игры, когда это нам шло не на пользу. Когда мы выигрывали там, я помню, очков 20 в четвёртой четверти. Остаётся пять минут. Тренер говорит: «Давайте, бегите! Мяч вперёд! Вперёд!» Думаю: «Господи, куда вы его тащите?» Пришли, промазали раз, два. В ответ два быстрых прорыва, трёшка, и всё. И от 20 очков восемь остаётся.

И, сами знаете, в баскетболе восемь очков за пять минут это вообще не разница. По-моему, мы тогда и проиграли. Но это вот такая была игра у него. Он любил бежать. Любил играть быстро, пытался всегда. Как бы эти очки называются лёгкими, быстрые прорывы. Но на самом деле это нелегко.

— В «Денвере» вашим партнёром по команде был «любимец» Шакила О’Нила — Джавэйл Макги, из которого каждую неделю по телевидению делали посмешище и слепили образ абсолютного дурака. Он в жизни ведь не такой?
— Нет, он вообще нормальный в жизни парниша. Абсолютно никакой он не дурак и не кретин. Слушайте, у каждого игрока там есть свои проблемы. Кто-то очень наглый, кто-то может не понимать что-то про защиту. А вот у него, наверное, такая проблема была. Он такие иногда решения принимал нестандартные, необычные. И, как правило, они ни к чему хорошему не приводили.

— Но это давление просто невероятное. Шак в своей программе, которую смотрят сотни тысяч людей, каждую неделю показывает раз за разом и просто уничтожает. Это же буллинг.
— Слушайте, он же сам понимает, что творит на этой площадке. У него реально там были вещи, которые он делал, а мы на лавочке в этот момент: «Что это было?» И сразу понимали, что это будет в следующем выпуске у Шака.

— Если переходить к теме Леброна Джеймса, то любопытной видится статистика, что его команды с большим отрывом лидируют по количеству обменов. Это напрягает игроков, которые внутри?
— Я-то получается из его команды не поменялся. Напротив, меня поменяли в его команду (улыбается). Это считается или нет? Вот вопрос.

Все давно говорят, что Леброн влияет и на генерального менеджера, и на руководство. Ну и, наверное, отчасти это правда. Понятно, что он не принимает решения, не управляет командой, но он игрок такого калибра… Уже наконец-то его признали. Я не знаю, сколько лет прошло, пока не хотели признавать, что он один из самых-самых.
Конечно, Леброн имеет влияние и на тренера, и на генерального. И, конечно, они, наверное, с ним советуются. Потому что, помимо того, что он просто крутой баскетболист, он ещё реально умный игрок. Наверное, он понимает, что команде где-то больше надо. Понимает, что ему больше надо, чтобы лучше играть. Каких игроков ему надо подобрать по стилю игры.

Полное интервью можно посмотреть на канале «Okko Спорт | Футбол, фигурное катание, баскетбол» в YouTube.
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