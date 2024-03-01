«Я не Леброн или Джордан, чтобы объявлять о завершении карьеры». Мозгов дал интервью Okko

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов дал большое интервью сервису Okko. В нём суперзвезда российского баскетбола ответил на множество интересующих вопросов: про завершение карьеры, НБА и Леброна. Выбрали для вас несколько цитат.

— Нигде не было информации, поэтому приходится спрашивать напрямую. Ваша карьера закончена официально?

— Официально я, конечно, не заявлял, даже здесь не признаюсь. Но я не признаюсь никогда. Это просто глупо, на самом деле. Я понимаю, если ты там Майкл Джордан, или Леброн, или Коби. Ну, я, к своему великому сожалению, не дорос до их высот. Закончил и закончил. Не думаю, что это так уж интересно, чтобы я прямо объявлял.

— Прощальные матчи мы видели в КХЛ, в футболе устраивают. А в баскетболе как будто бы не приняты прощальные матчи. Может быть, нужно традицию начать?

— Идея хорошая. Есть пара человек, можно предложить сделать прощальный Матч всех звёзд? Посмотрим. Можно даже несколько человек под это подписать. Сергей Моня как минимум тоже закончил.

— Виктор Хряпа тоже ничего не говорил, кстати.

— Виктор Хряпа? Он вернётся ещё (улыбается). Он вообще не самый разговорчивый.

— В разных источниках есть информация, что ты выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года. Но тогда не был задрафтован. Это правда?

— Не знаю, откуда это пошло. Я вообще никогда на драфте не был. Не заявлялся и не мечтал в своё время даже об этом. У меня, видите, другая судьба, такой сложный путь — в НБА попасть. Обычно всё намного проще. Есть схема, драфт. Но нет. И у меня потяжелее всё получилось. Но вообще классно. Классные были времена, интересные.

— Отматывая назад, понимаем, что вашим первым тренером в НБА был Майк Д’Антони. Человек, который как будто бы и не знает, что правила разрешают атаку 24 секунды проводить. Его философия — быстрый баскетбол все 48 минут. Как проходила перестройка внутренняя?

— Да, для него 24 секунды бесконечностью были. Помню игры, когда это нам шло не на пользу. Когда мы выигрывали там, я помню, очков 20 в четвёртой четверти. Остаётся пять минут. Тренер говорит: «Давайте, бегите! Мяч вперёд! Вперёд!» Думаю: «Господи, куда вы его тащите?» Пришли, промазали раз, два. В ответ два быстрых прорыва, трёшка, и всё. И от 20 очков восемь остаётся.

И, сами знаете, в баскетболе восемь очков за пять минут это вообще не разница. По-моему, мы тогда и проиграли. Но это вот такая была игра у него. Он любил бежать. Любил играть быстро, пытался всегда. Как бы эти очки называются лёгкими, быстрые прорывы. Но на самом деле это нелегко.

— В «Денвере» вашим партнёром по команде был «любимец» Шакила О’Нила — Джавэйл Макги, из которого каждую неделю по телевидению делали посмешище и слепили образ абсолютного дурака. Он в жизни ведь не такой?

— Нет, он вообще нормальный в жизни парниша. Абсолютно никакой он не дурак и не кретин. Слушайте, у каждого игрока там есть свои проблемы. Кто-то очень наглый, кто-то может не понимать что-то про защиту. А вот у него, наверное, такая проблема была. Он такие иногда решения принимал нестандартные, необычные. И, как правило, они ни к чему хорошему не приводили.

— Но это давление просто невероятное. Шак в своей программе, которую смотрят сотни тысяч людей, каждую неделю показывает раз за разом и просто уничтожает. Это же буллинг.

— Слушайте, он же сам понимает, что творит на этой площадке. У него реально там были вещи, которые он делал, а мы на лавочке в этот момент: «Что это было?» И сразу понимали, что это будет в следующем выпуске у Шака.

— Если переходить к теме Леброна Джеймса, то любопытной видится статистика, что его команды с большим отрывом лидируют по количеству обменов. Это напрягает игроков, которые внутри?

— Я-то получается из его команды не поменялся. Напротив, меня поменяли в его команду (улыбается). Это считается или нет? Вот вопрос.

Все давно говорят, что Леброн влияет и на генерального менеджера, и на руководство. Ну и, наверное, отчасти это правда. Понятно, что он не принимает решения, не управляет командой, но он игрок такого калибра… Уже наконец-то его признали. Я не знаю, сколько лет прошло, пока не хотели признавать, что он один из самых-самых.

Конечно, Леброн имеет влияние и на тренера, и на генерального. И, конечно, они, наверное, с ним советуются. Потому что, помимо того, что он просто крутой баскетболист, он ещё реально умный игрок. Наверное, он понимает, что команде где-то больше надо. Понимает, что ему больше надо, чтобы лучше играть. Каких игроков ему надо подобрать по стилю игры.