Эмил Райкович высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от предстоящего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 1 марта, в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 19:30 мск. По мнению Райковича, результат будет зависеть от старания и некоторых тактических деталей.

«Мы особо не отдыхали, продолжая подготовку к самой важной части сезона. Надеюсь, что две хорошие игры, которые мы провели в Турции, помогли нам сохранить ритм и придали команде дополнительную уверенность. Это особенно важно перед встречей с «Зенитом», который в последнее время показывает отличный баскетбол и обладает большим потенциалом. Игроки и тренеры очень хорошо знают друг друга, понимают систему, так что всё будет зависеть от старания и некоторых тактических деталей. Оба матча, которые мы провели в чемпионате, подарили болельщикам великолепное зрелище, и на этот раз в Питере я не ожидаю чего-то другого», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.