Никола Йович хочет однажды вернуться в Евролигу

Сербский игрок команды НБА «Майами Хит» Никола Йович заявил, что хотел бы однажды вернуться в Европу и играть за «Партизан» или «Црвену Звезду» в Евролиге. При этом, по его словам, у него больше друзей в «Звезде».

«Я большой фанат Евролиги, «Црвены Звезды», «Партизана». У меня больше друзей в «Звезде», так что я немного больше слежу именно за ними. Я вижу, что в этом году в команду идут большие инвестиции, это круто. Мне приятно наблюдать за обеими командами. «Партизан» выступает в Евролиге получше, в прошлом году, когда они не попали в Финал четырёх.

В этом году у них тоже есть некоторые проблемы, «Звезда» тоже не может найти идеальную игру, с которой они могли бы выйти плей-офф, но… Я люблю обе команды и пристально слежу за ними. Однажды мне хотелось бы вернуться в Европу и сыграть за одну из двух наших больших команд, тем более я играл в «Меге» против них обеих, и мне хотелось бы снова почувствовать эту атмосферу», — приводит слова Йовича Basket News.