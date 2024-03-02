Евгений Пашутин прокомментировал победный матч «Пармы» с «Енисеем»

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин оценил выступление своих подопечных в матче в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», в котором его команда одержала победу со счётом 101:82.

«Очень важная игра. Хочу поздравить клуб и ребят, потому что большой перерыв был и мы практически не играли никаких товарищеских игр. Решили готовиться дома, мы организовывали спарринги между собой, но в интенсивном режиме. Мы понимали, что Красноярск дома проиграл всего несколько игр за весь сезон. Мы знаем их сильные стороны, лидеров: это Мэйз, Мартин, Хопкинс. Ну и все остальные молодые ребята: Карпенко помогает, Белянков.

«Енисей» играет в темповый баскетбол, особенно дома, с большим количеством переходов, с большим количеством изоляций, которые играют один на один, и с высоким процентом трёхочковых. Я думаю, что в первой четверти мы это увидели, мы немножко были медленные, начали 0:9, потом среагировали тайм-аутом. Ребята вышли со скамейки, помогли, и нам удалось не дать «Енисею» уйти в отрыв на 15–20 очков сразу.

Мы смогли удержать этот натиск и сравнять счёт. Первую четверть мы закончили 28:19. То есть пропустили 28 очков, больше, чем когда-либо. Но, поговорив с ребятами в перерыве, во второй четверти пропустили уже 22 и после первой половины всего 17 и 15 очков соответственно. Мы стали более плотно защищаться, были сконцентрированы. Естественно, сказался большой перерыв, что не было игровой практики. Сегодня все хорошо сыграли. Все, кто начинал или потом выходил со скамейки, у нас получилась широкая ротация.

Стартовая пятёрка отлично себя показала, но и Стас Ильницкий, Чебуркин Дмитрий и все, кто выходил, все помогали очень здорово. По сути, мы сегодня играли почти в 10 человек. Я думаю, что это хорошее начало второго этапа. Ну и, конечно, сегодня мы выиграли подбор — 42:29, что немаловажно, потому что «Енисей» бросает много трёхочковых, после чего идёт дальний отскок. И это было одним из ключевых моментов для нас — взять свой подбор, чтобы не было бросков второго шанса. Ну и ребята это сделали.

«Енисей» — сильная команда. Для нас эта победа — ещё шаг к своей цели. Мы понимаем, что сейчас наша задача — прилететь домой и восстановиться к следующей игре. В топ-6 каждый следующий соперник сильнее, чем предыдущий, потому что слабых уже нет. Каждый матч надо быть сфокусированным, готовым быть максимально мобилизованным и играть командно, один за всех и все за одного», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Пармы».