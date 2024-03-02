УНИКС вырвал победу у «Локомотива-Кубань» в матче Единой лиги

В Казани на арене «Баскет-холл» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого играли УНИКС и «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 80:76 (24:12, 18:21, 14:20, 24:23) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд, на счету которого 33 очка, два подбора и одна передача. В составе УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал центровой Ненад Димитриевич. В его активе 23 очка и одна результативная передача.

В следующем туре регулярного чемпионата УНИКС на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта и начнётся в 20:00 мск. «Локомотив-Кубань» в следующем туре проведёт матч с «Енисеем». Эта игра пройдёт в Красноярске также 5 марта и начнётся в 15:30 мск.