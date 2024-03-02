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УНИКС вырвал победу у «Локомотива-Кубань» в матче Единой лиги

УНИКС вырвал победу у «Локомотива-Кубань» в матче Единой лиги
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В Казани на арене «Баскет-холл» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого играли УНИКС и «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 80:76 (24:12, 18:21, 14:20, 24:23) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд, на счету которого 33 очка, два подбора и одна передача. В составе УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал центровой Ненад Димитриевич. В его активе 23 очка и одна результативная передача.

В следующем туре регулярного чемпионата УНИКС на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта и начнётся в 20:00 мск. «Локомотив-Кубань» в следующем туре проведёт матч с «Енисеем». Эта игра пройдёт в Красноярске также 5 марта и начнётся в 15:30 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
80 : 76
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Грин
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Ведищев, Сычков, Емченко
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