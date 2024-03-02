Центровой УНИКСа Лазарев: сейчас самый непредсказуемый сезон

Центровой казанского УНИКСа Иван Лазарев оценил шансы его команды защитить титул в этом году и рассказал о том, кого считает самым главным соперником.

«У нас неплохие шансы защитить титул, всё хорошо. У нас очень боеспособный состав — мы в этом сезоне всех, по-моему, обыграли, и ЦСКА тоже обыграли вот недавно на выезде. Поэтому все покажут плей-офф, это такое — цыплят по осени считают, а у нас по весне, наоборот. Шансы есть, будем бороться обязательно.

Главные соперники, я думаю, это команды первой четверки. «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» — все команды неуступчивые. Хотя сейчас, в этом сезоне много хороших коллективов. «Енисей» очень сильно потянулся, у них хорошая селекция была. «Парма» тоже, два раза обыграла ЦСКА. Сейчас самый непредсказуемый сезон, с которым вообще нельзя расслабляться», — рассказал Иван Лазарев корреспонденту «Чемпионата» Ивану Мику.