Видеообзор матча УНИКС — «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

Сегодня, 2 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал краснодарский «Локомотив-Кубань».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой одержали хозяева со счётом 80:76.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд, на счету которого 33 очка, два подбора и одна передача.

В составе УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал центровой Ненад Димитриевич. В его активе 23 очка и одна результативная передача.