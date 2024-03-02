Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видеообзор матча УНИКС — «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

Видеообзор матча УНИКС — «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
Комментарии

Сегодня, 2 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал краснодарский «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой одержали хозяева со счётом 80:76.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд, на счету которого 33 очка, два подбора и одна передача.

В составе УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал центровой Ненад Димитриевич. В его активе 23 очка и одна результативная передача.

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
80 : 76
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Грин
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Ведищев, Сычков, Емченко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android