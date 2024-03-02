Барцокас рассказал о проблемах Везенкова в «Кингз»

Новичок «Сакраменто Кингз», действующий MVP Евролиги Саша Везенков продолжает преодолевать проблемы с адаптацией в свой первый год в НБА. Его бывший тренер Георгиос Барцокас высказал своё мнение о различиях в подходах и менталитете между НБА и Евролигой.

«Я думаю, что НБА это совершенно другой мир. Лично мне очень нравится эта лига. Я смотрю 2-3 игры за вечер. Каждый вечер я смотрю НБА. Мне нравится заокеанский баскетбол, но там совершенно другой подход и менталитет. Наверное, этим ребятам — Василию Мичичу и Саше Везенкову — понадобится больше года, чтобы адаптироваться к новой среде».

Саша, игравший за «Олимпиакос» по 30-35 минут за матч, теперь в «Кингз» должен показывать класс за несколько минут. Это непросто. Но он очень умный и трудолюбивый игрок. Я действительно верю, что он добьется успеха в НБА», — приводит слова греческого специалиста Basket News.

На протяжении своего дебютного сезона в НБА 28-летний болгарин набирает в среднем 5,6 очка и 2,5 подбора за игру.