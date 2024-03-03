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Генеральный директор «Болоньи» обвинил Скариоло в психологических проблемах команды

Генеральный директор «Болоньи» обвинил Скариоло в психологических проблемах команды
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Генеральный директор «Болоньи» Лука Баральди обвинил бывшего тренера команды Серджио Скариоло в психологических проблемах игроков, отметив, что при нынешнем тренере Луке Банки в команде всё хорошо в ментальном плане.

«Банки изменил менталитет команды, которая была подавлена и унижена прошлым тренерским штабом. Скариоло вселял в игроков полное отсутствие уверенности в себе, из-за этого команда переживала серьезные психологические проблемы», — приводит слова генерального менеджера «Болоньи» Basket News.

Итальянец Серджио Скариоло был тренером «Виртус Болонья» с 2021 по 2023 год, одновременно возглавляя сборную Испании, с которой он выиграл Евробаскет-2022. Скариоло был уволен в сентябре прошлого года.

Поводом для увольнения послужило заявление тренера, что «игра команды в нападении стала хуже, чем годом ранее», и Евролига для них будет «трудной».

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