Дарвин Хэм: для меня большая честь быть тренером Леброна Джеймса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу лидера команды Леброна Джеймса, который в матче с «Денвер Наггетс» преодолел отметку в 40 тысяч очков за карьеру.

«Вы просто привыкли считать и ожидать от него тех великих вещей, которые он делает, будь то семь трехочковых или игра в быстрых отрывах. Мы не увидим этого ещё долго и должны ценить его, пока он здесь.

Просто ценим его за то, что он дал игре, за то, что он продолжает давать игре, за его знания, за его класс. Для меня большая честь быть его тренером и видеть это воочию», — приводит слова Хэма ABC News.

Леброн Джеймс — первый и пока единственный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 тысяч очков за карьеру. На данный момент Леброн является самым возрастным игроком в НБА.