Центровой «Финикса» Нуркич установил рекорд сезона-2023/2024 НБА по подборам

Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:118.

Нуркич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 14 очков (7 из 16 с игры), 31 подбор, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» боснийского центрового по итогам встречи составил «+10».

Примечательно, что 31 подбор у 29-летнего баскетболиста — это лучший показатель по собранным отскокам определённым игроком в нынешнем сезоне НБА. Отметим, что второй лучший показатель принадлежит Андре Драммонду и Домантасу Сабонису (26), третий — всё тому же Драммонду (25).