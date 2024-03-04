Нуркич, собравший 31 подбор, позволил сопернику бросить свободный трёхочковый

Сегодня, 4 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 118:100 в пользу гостевой команды.

В начале второй четверти произошёл забавный эпизод, в результате которого центровой «Финикса» Юсуф Нуркич не стал защищаться против защитника «Оклахомы» Джоша Гидди, позволив ему совершить трёхочковый бросок. Как итог, Гидди промахнулся, а Нуркич забрал свободный подбор.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что по итогам встречи боснийский центровой хозяев набрал 31 отскок, что является рекордом в нынешнем регулярном сезоне НБА. Отметим, что второй лучший показатель принадлежит Андре Драммонду и Домантасу Сабонису (26), третий — всё тому же Драммонду (25).