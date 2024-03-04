Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нуркич, собравший 31 подбор, позволил сопернику бросить свободный трёхочковый

Нуркич, собравший 31 подбор, позволил сопернику бросить свободный трёхочковый
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 118:100 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале второй четверти произошёл забавный эпизод, в результате которого центровой «Финикса» Юсуф Нуркич не стал защищаться против защитника «Оклахомы» Джоша Гидди, позволив ему совершить трёхочковый бросок. Как итог, Гидди промахнулся, а Нуркич забрал свободный подбор.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что по итогам встречи боснийский центровой хозяев набрал 31 отскок, что является рекордом в нынешнем регулярном сезоне НБА. Отметим, что второй лучший показатель принадлежит Андре Драммонду и Домантасу Сабонису (26), третий — всё тому же Драммонду (25).

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Бил - 31, Дюрант - 20, Гордон - 15, Нуркич - 14, О'Нил - 9, Аллен - 8, Ойбанкс - 6, Ли - 5, Бол - 2, Окоги, Маледон, Родди, Янг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 22, Холмгрен - 14, Дорт - 13, Гидди - 10, Джо - 8, Уиггинс - 7, Уоллес - 5, Бийомбо - 2, Хэйворд - 2, Уотерс III, Сарр, Уильямс, Мускала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android