Юсуф Нуркич — пятый игрок в XXI веке с 30+ подборами в матче НБА

Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:118.

Нуркич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 14 очков (7 из 16 с игры), 31 подбор, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» боснийского центрового по итогам встречи составил «+10».

Таким образом, 29-летний баскетболист стал пятым игроком НБА в XXI, которому за игру удалось собрать как минимум 30 отскоков. Ранее это удавалось Энесу Кантеру (2021), Дуайту Ховарду (2018), Эндрю Байнуму (2012) и Кевину Лаву (2010).