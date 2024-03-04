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Юсуф Нуркич — пятый игрок в XXI веке с 30+ подборами в матче НБА

Юсуф Нуркич — пятый игрок в XXI веке с 30+ подборами в матче НБА
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Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Нуркич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 14 очков (7 из 16 с игры), 31 подбор, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» боснийского центрового по итогам встречи составил «+10».

Таким образом, 29-летний баскетболист стал пятым игроком НБА в XXI, которому за игру удалось собрать как минимум 30 отскоков. Ранее это удавалось Энесу Кантеру (2021), Дуайту Ховарду (2018), Эндрю Байнуму (2012) и Кевину Лаву (2010).

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Бил - 31, Дюрант - 20, Гордон - 15, Нуркич - 14, О'Нил - 9, Аллен - 8, Ойбанкс - 6, Ли - 5, Бол - 2, Окоги, Маледон, Родди, Янг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 22, Холмгрен - 14, Дорт - 13, Гидди - 10, Джо - 8, Уиггинс - 7, Уоллес - 5, Бийомбо - 2, Хэйворд - 2, Уотерс III, Сарр, Уильямс, Мускала
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