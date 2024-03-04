Эй Смит — о разгромном поражении «Голден Стэйт»: им следует ехать прямиком в аэропорт

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал «Голден Стэйт Уорриорз» за разгромное поражение в матче с «Бостон Селтикс» (88:140).

«Они не просто проиграли на 50 очков, они проиграли почти 50 очков за одну половину! Им следует просто ехать домой. Прямо в аэропорт», — сказал Эй Смит.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джейлен Браун, который записал в свой актив 29 очков, три подбора и три передачи. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Лестер Киньонес, который набрал 17 очков и сделал пять подборов.

«Бостон» одержал 11-ю победу подряд. «Голден Стэйт» потерпел первое поражение за четыре последних встречи. В следующем матче «Бостон» встретится с «Кливленд Кавальерс». «Голден Стэйт» проведёт матч с «Милуоки Бакс».