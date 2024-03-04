Юсуф Нуркич повторил уникальное достижение Оукли по подборам 36-летней давности

Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:118.

Нуркич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 14 очков (7 из 16 с игры), 31 подбор, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» боснийского центрового по итогам встречи составил «+10».

Таким образом, 29-летний баскетболист стал первым игроком с 1988 года, который за встречу собрал как минимум 13 отскоков на чужом щите и 18 — на своём. Последним игроком, которому удавалось это, был Чарльз Оукли, выступавший на тот момент за «Чикаго Буллз».