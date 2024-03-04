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«Клипперс» одержали 17-ю победу в играх, где Джеймс Харден отдаёт 10+ передач

«Клипперс» одержали 17-ю победу в играх, где Джеймс Харден отдаёт 10+ передач
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 89:88.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Харден, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно четыре очка (0 из 10 с игры, 4 из 4 — штрафные), 10 результативных передач, пять подборов, два блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-10».

Примечательно, что «Клипперс» в нынешнем сезоне одержали 17-ю победу в тех случаях, когда 34-летний баскетболист отдаёт как минимум 10 передач. В подобных ситуациях у «парусников» также два поражения. Отметим, что Харден пополнил ряды клуба из Калифорнии по ходу сезона в результате обмена из «Филадельфии».

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
88 : 89
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 18, Гобер - 12, Андерсон - 8, Александер-Уолкер - 8, Макдэниелс - 6, Моррис - 6, Рид - 3, Маклафлин, Мур, Майнотт, Конли, Никс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Пауэлл - 24, Джордж - 15, Мэнн - 6, Харден - 4, Тайс - 4, Коффи - 2, Зубац - 2, Бостон, Хиланд, Такер, Мун, Пламли
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