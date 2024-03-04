«Клипперс» одержали 17-ю победу в играх, где Джеймс Харден отдаёт 10+ передач

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 89:88.

Харден, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно четыре очка (0 из 10 с игры, 4 из 4 — штрафные), 10 результативных передач, пять подборов, два блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-10».

Примечательно, что «Клипперс» в нынешнем сезоне одержали 17-ю победу в тех случаях, когда 34-летний баскетболист отдаёт как минимум 10 передач. В подобных ситуациях у «парусников» также два поражения. Отметим, что Харден пополнил ряды клуба из Калифорнии по ходу сезона в результате обмена из «Филадельфии».