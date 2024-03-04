Стефен Карри — о разгроме от «Бостона»: раньше мы так поступали с командами

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу разгромного поражения своей команды в матче регулярного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (88:140).

«Раньше мы так поступали с командами. Игра шла под их диктовку — абсолютно каждый розыгрыш. Посмотришь вверх [на счёт] и видишь, что вы уже проигрываете с 50-очковой разницей или около того», — сказал Карри в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, пять результативных передач и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45, трёхочковых — 40,7. На данный момент «Голден Стэйт» занимает девятое место на Западе (32-28).