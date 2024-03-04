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Стефен Карри — о разгроме от «Бостона»: раньше мы так поступали с командами

Стефен Карри — о разгроме от «Бостона»: раньше мы так поступали с командами
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу разгромного поражения своей команды в матче регулярного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (88:140).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Раньше мы так поступали с командами. Игра шла под их диктовку — абсолютно каждый розыгрыш. Посмотришь вверх [на счёт] и видишь, что вы уже проигрываете с 50-очковой разницей или около того», — сказал Карри в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, пять результативных передач и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45, трёхочковых — 40,7. На данный момент «Голден Стэйт» занимает девятое место на Западе (32-28).

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
140 : 88
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 27, Притчард - 19, Уайт - 14, Хозер - 12, Михайлюк - 8, Холидэй - 7, Тиллман - 7, Хорфорд - 7, Бриссетт - 6, Корнет - 2, Спрингер - 2
Голден Стэйт Уорриорз: Киньонес - 17, Муди - 11, Робинсон - 10, Джексон-Дэвис - 8, Куминга - 6, Пэйтон II - 6, Томпсон - 6, Грин - 6, Сантос - 5, Шарич - 4, Карри - 4, Луни - 3, Пол - 2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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