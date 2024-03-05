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НБА объявила имена лучших игроков февраля

НБА объявила имена лучших игроков февраля
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила имена лучших игроков февраля.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В Западной конференции лучшим признан разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич. Среди игроков Восточной конференции лига выбрала форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

В минувшем месяце «Даллас» 8 побед в 12 матчах. После 61 игры команда располагается на восьмой строчке Западной конференции. Дончич в среднем набирал 33.4 очка, 9.6 подбора и 10.3 результативных передач.

«Бостон» в феврале одержал 9 побед и 10, а по итогам 60 матчей лидирует в Восточной конференции. Тейтут в среднем набирал 27.2 очка, совершал 8.9 подбора и отдавал 6.7 передач.

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