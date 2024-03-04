«Величайшее, что когда-либо видел». Аналитик — об игре Леброна в финале НБА в 2018 году

Эксперт НБА Зак Лоу объяснил, почему 51-очковый мастер-класс Леброна Джеймса в первой игре финала 2018 года с «Голден Стэйт Уорриорз» был величайшим выступлением, которое он когда-либо видел.

«Говорил это перед первой игрой финала 2018 года, в которой «Кливленд Кавальерс» был разгромлен… У Леброна было 51 очко, восемь подборов и передач, 19 реализованных бросков из 32. «Уорриорз» бросали в него всё, со всеми переключениями и дублями… Это, возможно, лучшая баскетбольная игра, которую я когда-либо видел, учитывая соперников, то, что было на кону. И внутри «Уорриорз» есть люди, которые согласились бы с этим, и они думали тогда: «О боже мой», — сказал Лоу в подкасте Lowe Post.

В финале 2018 года Леброн Джеймс в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» набрал 51 очко, когда его команда «Кливленд Кавальерс» потерпела поражение в овертайме. Форвард реализовал 19 из 32 бросков с игры, три из семи трёхочковых и 10 из 11 штрафных. Также на счету игрока восемь подборов, восемь передач, один перехват, один блокшот и пять потерь.