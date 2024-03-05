Коллин Секстон исполнил эффектный слэм-данк в матче «Юты» с «Вашингтоном»

Разыгрывающий «Юта Джаз» Коллин Секстон исполнил эффектный слэм-данк между ног после финальной сирены матча с «Вашингтон Уизардс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, матч завершился победой «Юты» со счётом 127:115. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Джаз» Джордан Кларксон, который набрал 38 очков и сделал 10 подборов, тем самым оформив дабл-дабл. Секстон же отметился 29 очками и семью результативными передачами.

Клуб из столицы США «Вашингтон» проиграл в 15 матчах подряд в регулярном чемпионате НБА. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.