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Коллин Секстон исполнил эффектный слэм-данк в матче «Юты» с «Вашингтоном»

Коллин Секстон исполнил эффектный слэм-данк в матче «Юты» с «Вашингтоном»
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Разыгрывающий «Юта Джаз» Коллин Секстон исполнил эффектный слэм-данк между ног после финальной сирены матча с «Вашингтон Уизардс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, матч завершился победой «Юты» со счётом 127:115. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Джаз» Джордан Кларксон, который набрал 38 очков и сделал 10 подборов, тем самым оформив дабл-дабл. Секстон же отметился 29 очками и семью результативными передачами.

Клуб из столицы США «Вашингтон» проиграл в 15 матчах подряд в регулярном чемпионате НБА. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
127 : 115
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Юта Джаз: Кларксон - 38, Секстон - 29, Коллинс - 17, Джузэнг - 10, Хортон-Такер - 9, Хендрикс - 8, Сенсабо - 7, Саманич - 5, Данн - 4, Джордж, Престон, Льюис, Поттер, Юртсевен
Вашингтон Уизардс: Пул - 32, Кузма - 23, Джонс - 21, Авдия - 16, Кулибали - 7, Багли III - 6, Кисперт - 5, Дэвис - 3, Шамет - 2, Батлер, Гилл, Холмс, Оморуи
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