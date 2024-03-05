Сегодня, 5 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 5 марта

«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 102:106.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:114.

«Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:106.

«Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» 127:115.

«Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» 109:113

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» 116:104.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда. На его счету 41 очко, четыре подбора и четыре результативных передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Юты» Джордана Кларксона. Он набрал 38 очков, совершил 10 подборов и отдал семь передач.