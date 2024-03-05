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Все результаты игрового дня НБА 5 марта

Все результаты игрового дня НБА 5 марта
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Сегодня, 5 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 5 марта

  • «Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 102:106.
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:114.
  • «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:106.
  • «Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» 127:115.
  • «Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» 109:113
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» 116:104.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда. На его счету 41 очко, четыре подбора и четыре результативных передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Юты» Джордана Кларксона. Он набрал 38 очков, совершил 10 подборов и отдал семь передач.

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