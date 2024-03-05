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«Милуоки» добилися впечатляющей победной серии после перерыва на Матч всех звёзд НБА

«Милуоки» добилися впечатляющей победной серии после перерыва на Матч всех звёзд НБА
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Команда НБА «Милуоки Бакс» выдала впечатляющую серию после перерыва на Матч всех звёзд. С тех пор подопечные Дока Риверса одержали шесть побед подряд.

Напомним, в последнем туре регулярного чемпионата «Бакс» принимали «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 113:106. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. На его счету 41 очко, четыре подбора и четыре результативные передачи.

Ранее «Бакс» побеждали такие команды, как «Чикаго Буллз», «Шарлотт Хорнетс» (дважды), «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз». «Милуоки» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА (41 победа — 21 поражение).

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