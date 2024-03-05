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Бывший игрок НБА дал важный совет сыну Леброна Джеймса

Бывший игрок НБА дал важный совет сыну Леброна Джеймса
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, двукратный участник Матча звёзд Стефан Марбэри дал совет Бронни Джеймсу, который является сыном лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Бронни профессионал. Он играет 20 минут, что составляет половину от всего матча в колледже. Я думаю, ему нужно больше играть, чтобы совершать меньше ошибок и иметь возможность показать свои способности. То, что он остался в школе на два года, не так уж плохо. Аллен Айверсон два года играл в колледже… Он умеет попадать в корзину и отдавать передачи. Одна из самых важных вещей – это его умение блокировать броски, которое, я думаю, соответствует его уровню. Вы не можете судить о нём по статистике.

Когда я смотрю на него как на игрока НБА, у него есть все необходимые качества. Его рост 210 см, он силён и будет становиться все сильнее и лучше. Его отец – один из величайших игроков, когда-либо игравших в баскетбол. У него есть снаряжение и инструменты. Я думаю, что, как только он соберет всё воедино, с ним всё будет в порядке», – приводит слова Марбэри Fadeaway World.

Напомним, Бронни выступает за Университет Южной Калифорнии (USC) в студенческой баскетбольной лиге NCAA.

Почему Бронни не готов к НБА?
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