На детях гениев природа отдыхает. Сын Леброна катастрофически не готов к НБА

Разбираемся, почему Бронни Джеймс не блистает в NCAA и может не попасть в лучшую баскетбольную лигу мира.

Старший сын Леброна Джеймса 19-летний Бронни Джеймс играет в NCAA за Университет Южной Калифорнии (USC). Это первый и, возможно, последний сезон Бронни в студенческой баскетбольной лиге, так как молодой игрок, вероятно, будет выставлять свою кандидатуру на драфт 2024 года и может попасть в НБА. The Athletic подготовил материал про Бронни Джеймса, который мы для вас адаптировали.

В последнем матче команда Южной Калифорнии встречалась с университетом Колорадо в регулярном чемпионате NCAA. Бронни провёл крайне плохой матч по всем факторам. Он забросил всего лишь два очка в игре, но даже их публика встретила с невероятными эмоциями и возгласами на трибунах. USC Джеймса в итоге проиграл со счётом 89:92 в двух овертаймах, а молодой парень к своим двум очкам добавил один подбор, две передачи и одну потерю за 14 минут на паркете. При этом старший сын Леброна не появился на паркете в дополнительное время.

Статистика Бронни Джеймса в NCAA за 18 игр Фото: «Чемпионат»/GETTY IMAGES

Тренер Южной Калифории Энди Энфилд сказал следующее после матча: «Он проделал хорошую работу, стал лучше. Мы просто решили в овертайме сыграть нашими ветеранами, но он продолжает совершенствоваться как игрок».

Бронни летом 2023 года пережил остановку сердца. То, что 19-летний баскетболист вообще вернулся в спорт, невероятно. Любой беглый просмотр записи его первого года в колледже также отражает рост на площадке. При росте 195 см и весе 95 кг Джеймс не обладает такими огромными размерами, как его знаменитый отец, но у него многообещающий бросок, явно высокий баскетбольный IQ, сильные защитные инстинкты и крепкое телосложение. Весь этот арсенал навыков, вместе взятый, имеет задатки будущего игрока НБА.

Но дело в том, что это сын Леброна Джеймса. И это — в лучшую или (в основном) в худшую сторону — полностью меняет представление обо всём, что окружает Бронни. Ранее Король уже говорил, что его основной целью на закате карьеры является сыграть со своим сыном в официальном матче и он даже готов отправиться в любой клуб НБА, который задрафтует Бронни.

Но есть одна проблема: Бронни может вообще не попасть в НБА. Южная Каролина с Джеймсом в составе занимает предпоследнее место в своей конференции (Pac-12). 19-летний баскетболист хоть и демонстрирует рост, но всё ещё ужасен в плане статистических показателей по ходу всего сезона NCAA. Он хороший игрок, но сейчас он далеко не лучший даже в своей команде. Просто ему мешает его фамилия, которая возлагает на него слишком большие ожидания и ответственность.

Видео можно посмотреть на канале Secondroundpick в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

На данный момент ничего не говорит о том, что Бронни готов к НБА. Даже если сравнивать с Колльером, который также является первокурсником, то разница в пропасть. Айзея в среднем за Южную Каролину набирает по 16,2 очка, 2,8 подбора и 4,4 результативной передачи. Колльер затмевает всех в команде в последнее время, потому что демонстрирует не по годам зрелую игру и в последнем матче выдал огненное выступление с 25 очками, девятью передачами, тремя перехватами и двумя блок-шотами.

Бронни не готов играть в НБА? Большинство скаутов лиги и NCAA уверены в этом суждении. Все отмечают у него положительные моменты, но отрицательные пока перевешивают всё остальное. Приход в НБА только из-за того, что так захотел Леброн, окажет Джеймсу-младшему лишь медвежью услугу, но не принесёт никакой пользы самому Бронни в долгосрочной перспективе.

19-летнего парня продолжают поддерживать в Калифорнии, и с трибун очень часто доносится «Бронни, давай!» или «Нам нужен Бронни». С маленьким Броном точно будет всё в порядке: он сын миллиардера, вероятно, самого узнаваемого спортсмена в мире, у которого миллионы фанатов по всему миру. Бронни точно заслуживает шанса заниматься своим любимым делом — играть в баскетбол. Однако пока всё складывается не лучшим образом, и перспективы удручают…