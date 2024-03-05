Бэйлесс — о «Лейкерс»: они не боятся играть с лидерами

Известный американский журналист Скип Бэйлесс после игры «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер» высказался в своих соцсетях об играх команды с лидерами и об их предстоящей встрече команды с «Денвер Наггетс».

«Сегодняшняя игра — доказательство того, что «Лейкерс» не боятся потерять 8-е место и играть с первым… если «Тандер» на самом деле выиграют Западную конференцию. Я не думаю, что «Лос-Анджелес» боятся «Денвер». Они просто не могут обыграть «Наггетс» в ближайших матчах, но всегда играют с ними очень плотно» — написал Бэйелс.

Минувшей ночью «Лос-Анджелес» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата над «Тандер» со счётом 116-104. Сейчас «Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции. «Оклахома-Сити» располагается на второй строчке, а «Денвер» — на третьей.