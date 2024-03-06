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Денвер Наггетс — Финикс Санз 107:117 OT, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 6 марта

Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» одержать седьмую победу подряд в матче с «Финиксом»
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В ночь с 5 на 6 марта мск на «Болл-Арене» в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» уступили «Финикс Санз» со счётом 107:117 OT.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Стартовая четверть осталась за «Наггетс» с перевесом в четыре очка, но во втором периоде гости перевернули ситуацию и к большому перерыву выигрывали со счётом 55:40. В третьей четверти «Денвер» отыграл 6 очков отставания от «Финикса» из 15. В заключительном отрезке хозяевам удалось отыграться, и судьба матча решалась в равной и нервной концовке, по итогам которой встреча перешла в овертайм. Дополнительное время осталось за гостями с перевесом в 10 очков.

В составе хозяев площадки дабл-дабл оформил Никола Йокич, на счету которого 25 очков, 16 подборов и пять результативных передач. Это поражение прервало победную серию «Денвера» в регулярном чемпионате, которая составила в итоге шесть матчей.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 117
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Йокич - 25, Портер - 20, Колдуэлл-Поуп - 11, Браун - 7, Гордон - 7, Уотсон - 4, Джексон - 3, Ннаджи - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Холидэй, Пикетт, Хафф
Финикс Санз: Дюрант - 35, Аллен - 28, Бил - 16, Ойбанкс - 10, О'Нил - 8, Нуркич - 7, Гордон - 4, Ли - 4, Родди - 3, Бол - 2, Азубуике, Янг
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