Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» одержать седьмую победу подряд в матче с «Финиксом»

В ночь с 5 на 6 марта мск на «Болл-Арене» в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» уступили «Финикс Санз» со счётом 107:117 OT.

Стартовая четверть осталась за «Наггетс» с перевесом в четыре очка, но во втором периоде гости перевернули ситуацию и к большому перерыву выигрывали со счётом 55:40. В третьей четверти «Денвер» отыграл 6 очков отставания от «Финикса» из 15. В заключительном отрезке хозяевам удалось отыграться, и судьба матча решалась в равной и нервной концовке, по итогам которой встреча перешла в овертайм. Дополнительное время осталось за гостями с перевесом в 10 очков.

В составе хозяев площадки дабл-дабл оформил Никола Йокич, на счету которого 25 очков, 16 подборов и пять результативных передач. Это поражение прервало победную серию «Денвера» в регулярном чемпионате, которая составила в итоге шесть матчей.