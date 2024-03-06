Айзея Томас присоединится к команде G-лиги

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас станет игроком команды развития «Юта Джаз» в G-лиге, «Солт-Лейк-Сити Старз». Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Пик карьеры игрока пришёлся на выступление за «Бостон Селтикс». Именно там в сезоне-2016/2017 Айзея показывал наилучшую статистику (в среднем 28,9 очка, 2,7 подбора и 5,9 передачи), а также был пятым в голосовании за MVP. Тем не менее именно сразу после этого сезона баскетболисту пришлось столкнуться с большим количеством травм, из-за чего он сменил множество команд и является свободным агентом в данный момент.

Последний полноценный сезон в НБА Айзея провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.